◆米大リーグエンゼルス―ブルージェイズ（２０日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・エンゼルス戦に「５番・三塁」で先発出場する。２試合連発となる４号アーチに期待がかかる。現地テレビ局でキャスターを務めるＨ・メイ氏は、自身のＸに１枚のグラブの写真を投稿した。試合前にＭ・ストロー外野手（３１）が岡本に試合用グラ