テレビ大分 ラグビー、リーグワンの話題です。大分を第2のホームとしている横浜キヤノン・イーグルスが18日、大分で浦安D-Rocksと試合を行い、3試合ぶりの勝利を挙げました。 入替戦争いに巻き込まれ、苦しい状況のイーグルス。しかし、大分のファンの声援を受け、躍動します。 開始早々、ビリー・ハーモンのトライで先制に成功します。 その後、同点に追い付かれたものの