大分県豊後大野市にある木材を加工する工場で19日夜、積まれていた木材などが焼ける火事がありました。 けが人はいません。 火事があった豊後大野市の工場 火事があったのは豊後大野市三重町小坂にある木材チップを製造する工場の敷地内です。 警察などによりますと19日午後10時過ぎ近くに住む人から「火が見える」などと通報がありました。 火はおよそ12時間後に消し止められましたがおよそ570平方メ