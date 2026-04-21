大分ハウスみかん 大分県産のハウスみかんの初競りが、20日朝、大分市の市場で行われました。 ご祝儀相場で最も高いものは1玉6000円で競り落とされました。 大分ハウスみかん 全国3位の生産量を誇る「大分ハウスみかん」。 20日朝は大分市の公設地方卸売市場で今シーズンの初競りが行われました。 重油の価格も上がっていますが1キロ当たりの平均価格は2500円と平年並みでした。このうち最も