テレビ大分 サッカーJ2、大分トリニータは19日、アウェーでJ3のレイラック滋賀FCと対戦。 ゴールラッシュで快勝です。 前節、ホームで悔しい逆転負けを喫したトリニータ。19日はアウェーでJ3のレイラック滋賀FCとの対戦に臨みました。 試合が動いたのは前半14分でした。吉田のゴールで先制に成功します。 さらに、33分にはコーナーキックをペレイラが