警察の捜索 大分県豊後大野市の山中に18歳の女性の遺体が遺棄された事件で、逮捕された男が「凶器に使ったナイフと被害者のスマートフォンを海に捨てた」と供述していることから警察は20日、大分市内の2か所で水中の捜索を行いました。 警察は殺人容疑でも立件する方針で、証拠を隠滅しようとしたとみて捜査を進めています。 容疑者の自宅アパート ◆TOS渡辺一平記者 「大分市内の埠頭です