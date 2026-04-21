温泉街を彩る「鯉のぼり祭り」 3000匹のこいのぼりが泳ぐ光景は圧巻です。 大分県日田市と熊本県小国町にまたがる杖立温泉で、温泉街を彩る「鯉のぼり祭り」が開催されています。 ◆TOS梅田雄一郎記者 「温泉の香りが漂う中、こちらでは多くのこいのぼりが空に向かって泳いでいます」 温泉街を流れる川の上で春風に揺られているのはおよそ3000匹のこいのぼり。800メートルほどにわたって圧巻の光景が広がってい