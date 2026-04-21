大分市歴史資料館 大分県大分市に残る江戸時代から大正時代にかけての教科書などから当時の教育を振り返る企画展が今、大分市で開かれています。 大分市歴史資料館 「おおいたの学校」と題したこの展示会は地元の教育の歴史について知ってもらおうと大分市歴史資料館が開いているものです。 館内には当時の教科書など江戸時代から大正時代にかけて大分市内の学校で実際に使われていたおよそ30点が展示さ