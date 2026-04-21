専門家会議 大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災の復興計画の策定に向けて、各分野の専門家が市に助言を行う初めての会議が20日開かれました。 メンバーからは住民との対話を大切に進めるよう意見が出たということです。 大分市佐賀関 佐賀関の大規模火災の復興計画については市が2026年8月末までの策定を目指しています。 その計画に各分野の専門家の意見を盛り込もうと市が立ち上げた初め