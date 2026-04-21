警察による捜索 大分県豊後大野市の山中に18歳の女性の遺体が遺棄された事件で、逮捕された男の供述通り、大分市の海中などからナイフとスマートフォンが見つかったことが分かりました。 実際に男が捨てたものかどうか、警察が確認を進めています。 この事件は豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市元町の姫野忠文容疑者が逮捕・送検されたものです。 遺体は3月2日から行方不明だった中津市に住む契約職員