村山富市さん（2024年） 大分県出身者として初めて総理大臣を務め、2025年10月に101歳で亡くなった村山富市さんのお別れの会が20日、東京都内で営まれました。 満面の笑みの遺影が飾られた村山富市さんのお別れの会。 高市総理や衆参両院の議長をはじめ政界関係者などが参列する中、20日午後、東京都内でしめやかに営まれました。 1994年、社会党と自民党、新党さきがけの3党の連立政権の下で、第81代内閣総理大臣に就