県大会決勝 女子バレーボールの話題です。 高校生ながら初めて日本代表に選出された東九州龍谷高校の忠願寺莉桜選手が県大会決勝で圧巻のプレーを見せました。 県大会決勝 東龍と大分商業が対戦した19日の県予選の決勝。 注目は女子日本代表に初めて選出された東龍の忠願寺莉桜選手です。 身長182センチの高さを生かしたスパイクやブロックなどで得点を重ねチームの優勝に貢