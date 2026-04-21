日本航空によりますとけさ早くから航空管制システムにトラブル起き、羽田空港を離着陸する便に欠航や遅れが出ているということです。日本航空では午前8時時点で40便、およそ5000人に影響が出ています。全日空でも、全空港を離着陸する便に遅延や欠航が発生していて、午前9時時点で12便、およそ2100人に影響が出ているということです。