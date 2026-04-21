4月21日（火）の『ロンドンハーツ』では、「井口の“このメンツなら勝てる”格付け!!」後半戦が放送される。格付け企画でワースト常連の井口浩之（ウエストランド）が、「このメンツなら絶対に勝てる!!」というメンバーをブッキング。今回は、「40代・50代の働く女性に聞いた意外とカワイイと思う芸人」のアンケート結果発表となる。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！注目のメンバーは、ナダル（コロコロチキチキペッパー