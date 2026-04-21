4月20日午後8時前、長岡署は傷害の疑いでアルバイト従業員の男(48)を現行犯逮捕しました。男は同日午後7時20分ごろ、市内一般住宅内において30代女性をフライパンで殴打した疑いが持たれています。被害者女性からの通報でわかりました。女性は顔面から出血し、搬送時は意識があったということです。男は容疑について黙秘しています。2人の間で何らかのトラブルがあったとみられ、警察が動機を調べています。