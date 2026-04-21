秋田地方気象台は「雷と突風およびひょうに関する秋田県気象情報」を午前5時15分に発表しました。県内では上空の寒気の影響により、21日昼過ぎから22日昼過ぎにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。＜概況＞21日は低気圧が発達しながら日本海北部を北東へ進み、寒冷前線が朝にかけて東北地方を通過する見込みです。東北日本海側を中心に、上空の寒気の影響により21日昼過ぎから22日昼過ぎにかけて、大気