２１日の東京株式市場はやや買い先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２０６円高の５万９０３１円と続伸。 北海ブレントやＷＴＩなど原油先物価格が再び水準を切り上げており、インフレ圧力を警戒した長期金利上昇で前日の欧州株市場が全面安となったほか、米国株市場でもＮＹダウがわずかながらマイナス圏で引け、記録的な連騰を演じていたナスダック総合株価指数も１４日ぶりに反落した。これを受け