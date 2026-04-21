成人の麻疹は子どもと異なる症状や経過をたどることがあり、診断が遅れる要因になることもあります。本章では高熱や強い全身症状、修飾麻疹などの特徴を解説し、見逃しを防ぐポイントを紹介します。さらに職業や生活環境による感染リスクについても理解を深めます。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属