倦怠感の背景にある体の異常を客観的に把握するには、血液検査が非常に有効です。貧血や甲状腺異常、肝機能障害など、多くの情報が得られます。本章では、検査で分かる主な項目とその意味について解説します。数値の見方を知ることで、自分の体の状態をより深く理解できるようになります。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治