おむつや補聴器に対して、どこか「恥ずかしいもの」「老いの象徴」といった抵抗感を抱いていないだろうか。しかし、その心理的ハードルが、生活の質を下げている可能性がある。医師の筆者は、高齢期に必要なのは我慢ではなく、適切な道具の活用だと指摘する。※本稿は、和田秀樹『死ぬまで元気88の読むサプリ』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。中国人が爆買いする日本製おむつおむつをボケや要介護の象徴のように捉