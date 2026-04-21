AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準決勝が20日に行われ、ヴィッセル神戸（日本）とアル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）が対戦した。Jリーグ王者として今大会に臨んでいる神戸は東地区のリーグフェーズを5勝1分2敗の2位で終えると、ラウンド16でFCソウルとの日韓対決を制し、準々決勝ではアル・サッドをPK戦の末に撃破。クラブ史上2度目の準決勝進出を果たした。決勝への切符をかけて対戦するのは前