「佐久間さんを役者で使うときは……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、大物脚本家からの“フォロー”を明かした――。佐久間宣行氏○「いつも怒られてるヤツが指さして笑ってて…」15日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で、「自分でもわかってる。演技が下手だということを」ともらした佐久間氏。14日深夜のテレビ東京系『伊集院光&佐久間宣行の勝手にテレ東批評