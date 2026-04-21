気候が変わりやすい春は、何を着ればいいのかファッションに悩みがち……。そんな時期は、おしゃれに見えるだけでなく、高性能で扱いやすい羽織りがあると便利かも。春ファッションに合わせるなら、さわやかで上品に見えるブルーのアイテムに注目してみて。今回は、大人世代の強い味方【GU（ジーユー）】で手に入る、高性能なブルーのパーカとシャツをご紹介します。 バルーンシルエットの涼