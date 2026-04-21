筆者の友人A子が働く洋食屋さんはワインと料理が評判でかなり繁盛していました。しかし、小さいお店のため、お手洗いは男女一つずつ。お酒が進むディナーの時間にはお手洗いに行列ができることもよくありました。ある日、一人の若い女性客が来店し早々とトイレへ駆け込んでいきました。しばらくしてA子さんは別の女性に声をかけられ…… 15分以上も並んでいるんです……