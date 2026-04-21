畳で休んでいる猫さんを見た飼い主さん。「今日は暑くなるな」と一目でわかったのだとか！そんな猫さんのくつろぐ光景がThreadsに投稿されると、記事執筆時点で22万回以上閲覧されており、「猫の開き」「あっ、なんか平たい」「こんな風にあんよ横に広げるのは初めて見ました！」といった声が寄せられました！ 【写真：暑い日、畳でくつろいでいた猫→『後ろ足』を見ると……『まさかの体勢』が可愛すぎる】 「今日は暑くなる