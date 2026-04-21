外出から帰宅しても姿を見せない猫さんを探してみると、思わず笑ってしまう光景が…？ついに羽毛布団の魅力に気づいてしまった猫さんが、可愛すぎると話題を呼んでいます。 注目の投稿は記事執筆時点で9600回再生を突破し、「お布団ぬくぬくなんだろうなぁ」「可愛すぎるからw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：飼い主が帰宅しても姿を見せないネコ→探していると、人間用の羽毛布団に…『思わず笑