ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日）の公開を向けて、毎月21日に情報が解禁されることが明らかに。このたび、『CAPITAL CRISIS』の世界観を濃縮した衝撃のアートビジュアルが解禁、ファンミーティングの開催も発表された。【写真】劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の世界観を表現したアートビジュアル2021年にTBS日曜