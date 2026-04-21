記事ポイント近赤外線を最大97％吸収する低反射塗料ADASやLiDAR向けに4月21日発売樹脂・金属・ガラス対応の製品を展開オキツモから、センサやカメラの検知、認識精度向上に貢献する低反射塗料「T-BLACK」近赤外線シリーズが登場します。2026年4月21日に発売され、ADASや自動運転、工場や物流の自動化、生体認証など赤外線センシングを活用する分野での活用が提案されています。 オキツモ「T-BLACK」近赤外線シリーズ