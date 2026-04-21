3人組グループ・Number_iの岸優太をブランドアンバサダーとして起用する、バナナ・リパブリックが、23日に「SUMMER 2026コレクション」を全国のバナナ・リパブリックストアと公式オンラインストアで販売開始する。それに先立って、岸の最新ビジュアルが公開された。【別カット】大人の余裕がにじむ…Number_i・岸優太今回は、岸の3種のビジュアルが公開された。「The Summer Edit -初夏を映す洗練されたワードローブ-」をテー