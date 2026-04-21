山口県の海上自衛隊岩国航空基地の第３１航空群司令部は２０日、第３１整備補給隊の隊員２人を同日付で停職の懲戒処分にしたと発表した。海士長（２１）は２０２４年８月２日、同僚隊員の車のトランクに隠れて米海兵隊岩国航空基地に不正に入ろうとしたところを米憲兵隊に取り押さえられ、停職１０日となった。入構に必要なカードを紛失したことが発覚するのを恐れたと説明しているいう。１等海曹（４５）は同年５月１５日、