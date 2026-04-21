いつか会社を辞めて、悠々自適に海外旅行をしたい。そう考えている人も多いだろう。YouTuberの無職旅さん（49歳）は、チェコやウズベキスタン、ベトナムなど全世界を旅してまわり、ご当地グルメを自由気ままに楽しむ動画を発信している。庶民的な様子が人気を集め、チャンネル登録者数は15万人超。以前は大手企業に正社員として勤めていたという彼に、話を聞いた。◆入社7年目で「旅に出るために、会社を退職」--初めて海外に行っ