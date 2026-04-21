弁護士・菊間千乃氏が、21日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）を休演した。【画像】コメンテーターの発言をサイトで謝罪番組冒頭、羽鳥慎一アナが「きょう、菊間さんお休みです」と明かした。具体的な理由については語られなかった。菊間氏に代わって、共同通信社の編集委員・太田昌克氏が登場した。