アメリカのアップルは20日、ティム・クックCEOが2026年9月に退任すると発表しました。アップルのCEO交代は15年ぶりです。アップルは、クックCEOが9月1日付で退任し、後任にはジョン・ターナス上級副社長が就任すると発表しました。クック氏は退任後、アップルの取締役会長に就任します。アップルのCEO交代は2011年に創始者のスティーブ・ジョブズ氏が病気で休養をするために辞任した以来、15年ぶりです。クック氏の在任中、アップ