お金の運は、ただ待っているだけではなく、ちょっとした考え方や行動のクセによって大きく変わることがあります。あなたにとって金運を引き寄せるカギは、どんなことなのでしょうか。ここではそれを探っていきます。【詳細】他の記事はこちらQ：次の中から、3文字の単語を見つけてくださいA：ひるねB：つくえC：ひかりD：かつらあなたが、直感で一番強く「これだ」と思ったのはどの単語でしたか？このテストでは、「あなたの金運ア