またしてもダイソーで気になるおもちゃを発見！ぬりえとDIYを同時に楽しめるキットです。しかも、韓国で大人気の“あのキャラクター”をモチーフにした商品で、ファンにはたまらない可愛さです♡新感覚のジェルで色付けしていくという面白さもポイント。ねっとり＆プチプチという感触がクセになります！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：DIYぬりえジェル（カカオフレンズ、アピーチ）価格：￥110（税込）販売ショップ