美容ライターのあやのです。「アイシャドウってなんとなく塗ってるけど、これで合ってるのかな？」そんな風に感じたこと、ありませんか？実は、塗る位置を意識するだけで、誰でも簡単に垢抜けた目元を作ることができます♡そこで今回は、「失敗しないアイシャドウの塗り方」を分かりやすいMAP形式でご紹介します！【詳細】他の記事はこちら?ベースカラーで土台を整えるいきなりメインカラーから塗ると、くすみやムラが目立ち