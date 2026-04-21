ダイソーで買える『抗菌薄型お弁当箱』は、価格バグを起こしている商品。ブランド品だと2,000円前後しますが、ダイソーならなんと￥220（税込）。バッグに入れてもかさばらず、抗菌仕様なのでこれからの時期にもピッタリ。仕切り付きで忙しい朝でもおかずが詰めやすい代物です。早速見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：抗菌薄型お弁当箱価格：￥220（税込）容量：400ml販売ショップ：ダイソーJANコード：4