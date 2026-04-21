情報はウェブで 地図は紙でNEXCO東日本が2026年4月20日より、高速道路の新しい情報サイト「ハイウェイまっぷる」を開設しました。4月下旬より、管内のSA・PAにて「ハイウェイまっぷる SA・PAガイドマップ」の無料配布も始まります。【めっちゃ見やすい！】これが高速道路のシン「無料の紙の地図」です（画像）2026年3月20日発行分をもって20年間の歴史に幕を閉じた「ハイウェイウォーカー」（角川アスキー総合研究所）に代わる