元米ハワイ州知事ジョージ・アリヨシさん（左）＝2015年8月、ホノルル（CraigT.Kojima/HonoluluStar―Advertiser提供、AP＝共同）ジョージ・アリヨシさん（元米ハワイ州知事）州によると19日に死去、100歳。死因は明らかでない。家族に囲まれ、安らかに亡くなったとしている。74年にハワイ州知事選で初当選し、全米でアジア系として初の州知事になった。26年、日本人移民の両親の下、現在のハワイ州ホノルルで生まれた。太