ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦の試合前にメディア取材に対応。負傷者リスト（IL）に入った守護神、エドウィン・ディアス投手（32）に言及した。ディアスは前日19日（同20日）のロッキーズ戦の8回から6番手として登板。4月10日（同11日）レンジャーズ戦以来、8試合ぶりの登板は1死も取ることができず、3失点で降板した。この日、球団が右肘関節遊離体のためIL入りした