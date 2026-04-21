「将来は年収1000万円を目指したい」と考える人は少なくありません。生活の安定や選択肢の広がりを考えると、ひとつの目標として意識しやすい金額です。ただし、実際にその水準に達している人がどれくらいいるのか、また、どのような職業に多いのかは、感覚だけでは分かりにくいものです。 そこで本記事では、公的統計や求人動向をもとに、年収1000万円の現実的な位置づけと、目指しやすい職業の傾向を整理します。