国による「GIGAスクール構想」のプロジェクトが開始されてからは、学校の授業でタブレットの使用が一般化しています。タブレットを学校ではなく家庭で購入することになっているケースもあるでしょう。 本記事では、学校指定タブレットを家庭で購入するケースや自治体による対応の違い、保護者負担になる可能性のある費用について解説していきます。 学校指定タブレットを家庭が購入するケー