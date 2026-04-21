「レギュラー仕様の車にハイオクガソリンを入れると、燃費が良くなる」「エンジンに優しい」といった話を聞いたことがある人もいるでしょう。しかし、実際にそのような効果はあるのでしょうか。ここでは、ハイオクとレギュラーの違いや、使用した場合の影響について詳しく解説します。 ハイオクとレギュラーの違いとは ハイオクとレギュラーの最大の違いは「オクタン価」です。オクタン価とは、