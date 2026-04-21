「せっかく受診するなら、設備の整った大きな病院がよい」と考える人は少なくありません。一方で、初診時に通常の窓口負担とは別の費用がかかると聞くと、本当に必要なのか不安になるものです。特に家族の受診では、費用だけでなく、どの医療機関を選ぶのが適切かも気になるでしょう。 そこで本記事では、選定療養費の基本と、どのような場合に追加の自己負担が生じるのかを整理して解説します。 選定療養費は誰で