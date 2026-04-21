お笑いタレントの椿鬼奴さんは4月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・ライスの田所仁さんの結婚式に参列したことを報告しました。【写真】椿鬼奴が後輩芸人の結婚式に参列「本当におめでとう」鬼奴さんは「ライス田所仁の結婚式参列しました。芸人が司会しない、芸人が出し物しない芸人の結婚式はとっても新鮮で楽しかった唯一前に出た芸人関町の乾杯の挨拶の下ネタがやけに映えたよ本当におめでとう」とつづり