自治体によって対応はバラバラ2025年4月、従来の原付の生産終了にともなって、新たに「新基準原付」が登場しました。これは総排気量50cc超から125cc以下、最高出力4.0kW以下におさえたバイクのことです。必要となる運転免許や二段階右折などの交通ルールは従来の原付一種と同じ扱いになります。【画像】50cc超は駐車禁止!? 「新基準原付」の駐車問題勃発!? 画像で見る（13枚）しかし、車体自体は125ccクラスと同様の規格とな