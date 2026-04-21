【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,442.56 ▼4.87（4/20）NASDAQ：24,404.39 ▼64.09（4/20） 1.概況 米国市場は3指数揃って反落となりました。アメリカによるイラン船の拿捕や、イランが停戦協議への参加を否定したことで売りが優勢の展開となりました。ダウ平均は25ドル安の49,422ドルで取引を開始しました。寄付き直後に上昇し、日本時間22時33分に42ドル高の49,489ドルでこの日の高値を