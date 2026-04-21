女優の綾瀬はるか（41）のマネジャーのインスタグラムが21日までに更新。共演俳優との2ショットを公開した。「1通の手紙が奇跡を起こした、実話に基づく物語」と書き出して、映画「人はなぜラブレターを書くのか」で共演した俳優・妻夫木聡との2ショットをアップ。「寺田家のオフショットを公開」とつづって砂浜で寄り添う2人の写真を披露。「すでにご覧いただいた方はいらっしゃいますでしょうか？劇場でぜひご覧ください」