（CNN）イスラエルとレバノンによる2回目の直接協議が、23日に米ワシントンで開催される予定であることが分かった。イスラエル当局者と米国務省当局者の双方が明らかにした。両国の当局者による1回目の会合は先週14日に開かれ、イスラエルのイェヒエル・ライター駐米大使と、レバノンのナダ・ハマデ駐米大使が出席した。今回の協議も前回と同様、大使級で行われるという。レバノン大統領府はこれに先立ち、同国代表団を元駐米大使