ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）がドジャースの大谷翔平投手（３１）の牙城を崩した！米老舗誌スポーツイラストレーテッドの電子版「ＯＮＳＩ」は２０日（日本時間２１日）に「ドジャースの大谷翔平が日本人スター村上宗隆に記録負け」「ドジャースの二刀流スター選手も、全てに勝つことはできない」と伝えた。同サイトが指摘するのはメジャーデビュー後の本塁打数だ。「村上の今季最初の７本のホームランは歴史